Trailer di The Lost Symbol, il prequel del Codice da Vinci dal romanzo di Dan Brown (Di martedì 18 maggio 2021) Un giovane Robert Langdon ha il compito di risolvere un “grande mistero” nel primo Trailer di The Lost Symbol, atteso prequel del Codice da Vinci in arrivo sul servizio di streaming Peacock. Basato sul terzo romanzo bestseller di Dan Brown, Il simbolo perduto racconta le prime avventure dell’esperto di simboli di Harvard, Robert Langdon (interpretato da Ashley Zukerman, e al cinema da Tom Hanks nei tre film tratti dai romanzi di Brown, Il Codice Da Vinci, Angeli & Demoni, Inferno), che deve risolvere una serie di puzzle mortali per riuscire a salvare il suo mentore che è stato rapito (Eddie Izzard). Allo stesso tempo, deve anche fermare un’agghiacciante cospirazione globale. Nel cast anche ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Un giovane Robert Langdon ha il compito di risolvere un “grande mistero” nel primodi The, attesodeldain arrivo sul servizio di streaming Peacock. Basato sul terzobestseller di Dan, Il simbolo perduto racconta le prime avventure dell’esperto di simboli di Harvard, Robert Langdon (interpretato da Ashley Zukerman, e al cinema da Tom Hanks nei tre film tratti dai romanzi di, IlDa, Angeli & Demoni, Inferno), che deve risolvere una serie di puzzle mortali per riuscire a salvare il suo mentore che è stato rapito (Eddie Izzard). Allo stesso tempo, deve anche fermare un’agghiacciante cospirazione globale. Nel cast anche ...

Advertising

periodicodaily : The Auschwitz Escape: il dramma della seconda guerra mondiale. Il trailer #film #TheAuschwitzEscape #cinema - xtremehardware : Prodotto dai ragazzoni Sud Coreani di Pixel Cruise, The Vanshee si mostra a noi per la prima volta e si presenta co… - Stay_Nerd : The Lost Symbol: ecco il trailer della serie prequel de Il Codice Da Vinci - Stay_Nerd : Generazione 56k: ecco il trailer della serie Netflix dei The Jackal - telesimo : #Series News di oggi, #18maggio: #MorrisChestnut nella nuova serie Fox #OurKindOfPeople; #TheGoodFight 5 dal… -