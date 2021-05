Advertising

ShooterHatesYou : Nella striscia di Gaza i morti sono 192 di cui 58 bambini. Un morto ogni quattro è un bambino. #Israele #Palestina #Gaza - antoniospadaro : Scontri armati tra la Striscia di #Gaza e #Israele hanno preso il sopravvento. Tanti innocenti sono morti. Tra di l… - Agenzia_Ansa : Un'altra notte di razzi e sangue. Il segretario generale Guterres alla riunione del Consiglio di Sicurezza su Israe… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Israele: tv, 2 morti per un razzo da Gaza: (ANSAmed) - TEL AVIV, 18 MAG - Due morti e due feriti g… - Italia_Notizie : Razzi da Gaza su un villaggio, almeno due morti. Biden spinge per una tregua fra Israele e palestinesi -

Ultime Notizie dalla rete : Israele morti

Duee due feriti gravi: questo il primo bilancio secondo la televisione commerciale Canale 13 di ...e di mortai lanciati da Gaza ed esplosi in un capannone di un villaggio agricolo in, ...includono, secondo il ministero, 61 bambini, 36 donne e 16 anziani. I feriti sono stati ...telefonata al premier Benyamin Netanyahu mentre il conflitto va avanti tra ondate di razzi su...Due lavoratori stranieri sono morti in Israele in seguito al lancio di razzi dalla Striscia di Gaza. Lo riferisce il servizio di ...E' pari ad almeno 236 morti e 6.278 feriti il numero di vittime provocate complessivamente dai raid di Israele contro la Striscia di ...