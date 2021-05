Fratelli d’Italia supera il PD: partito secondo solo alla Lega (Di martedì 18 maggio 2021) secondo i sondaggi Swg elaborati per il TG La7, il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, si piazza secondo in classifica. Stando a quanto riportato dai dati, il primo posto appartiene alla Lega di Salvini mentre la medaglia di bronzo sul podio delle forze politiche, va al partito Democratico. Quindi Fratelli d’Italia supera il PD, Leggi su periodicodaily (Di martedì 18 maggio 2021)i sondaggi Swg elaborati per il TG La7, ildi Giorgia Meloni,, si piazzain classifica. Stando a quanto riportato dai dati, il primo posto appartienedi Salvini mentre la medaglia di bronzo sul podio delle forze politiche, va alDemocratico. Quindiil PD,

