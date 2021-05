Viale Giulio Cesare, rissa fuori dal bar: tre arresti (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma – “Un gruppetto di sudamericani si sta picchiando in Viale Giulio Cesare”. Questa la segnalazione che alcuni cittadini hanno fatto alle autoradio della Polizia di Stato che pattugliavano via Ottaviano. L’intervento immediato ha permesso di interrompere la rissa prima che giungesse a gravi conseguenze. 3 persone sono state arrestate. Le autoradio dei commissariati Prati e Monte Mario, diretti rispettivamente da Filiberto Mastrapasqua e Marco Messina, nel tardo pomeriggio di ieri, stavano svolgendo dei controlli nei pressi del Vaticano ed hanno raccolto la segnalazione di una rissa a poche centinaia di metri. Quando le 2 pattuglie si sono avvicinate hanno visto distintamente un gruppetto di circa 10 persone, tutte dai tratti somatici tipici delle popolazioni del Sud America, che si picchiavano ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma – “Un gruppetto di sudamericani si sta picchiando in”. Questa la segnalazione che alcuni cittadini hanno fatto alle autoradio della Polizia di Stato che pattugliavano via Ottaviano. L’intervento immediato ha permesso di interrompere laprima che giungesse a gravi conseguenze. 3 persone sono state arrestate. Le autoradio dei commissariati Prati e Monte Mario, diretti rispettivamente da Filiberto Mastrapasqua e Marco Messina, nel tardo pomeriggio di ieri, stavano svolgendo dei controlli nei pressi del Vaticano ed hanno raccolto la segnalazione di unaa poche centinaia di metri. Quando le 2 pattuglie si sono avvicinate hanno visto distintamente un gruppetto di circa 10 persone, tutte dai tratti somatici tipici delle popolazioni del Sud America, che si picchiavano ...

Ultime Notizie dalla rete : Viale Giulio Rissa a Prati: tre arresti Botte da orbi su viale Giulio Cesare, all'altezza di via Ottaviano. È quanto accaduto domenica 16 maggio intorno alle 20. Tre le persone arrestate: un 23enne dell'Ecuador e due peruviani di 24 anni. Dei tre giovani, ...

Viale Giulio Cesare, rissa fuori dal bar: tre arresti - RomaDailyNews RomaDailyNews Rissa a Prati: tre arresti Botte da orbi su viale Giulio Cesare, all’altezza di via Ottaviano. È quanto accaduto domenica 16 maggio intorno alle 20. Tre le persone arrestate: un 23enne dell’Ecuador e due peruviani di 24 anni. D ...

