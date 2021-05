Ranking Wta lunedì 17 maggio 2021: Swiatek entra in top 10, Giorgi prima italiana (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 17 maggio 2021. Al comando della classifica rimane la statunitense Ashleigh Barty, davanti alla giapponese Naomi Osaka e alla rumena Simona Halep. La top-10 rimane pressoché invariata con la sola polacca Iga Swiatek capace di risalire ben sei posizioni e piazzarsi al nono posto, davanti alla ceca Pliskova. Per quanto riguarda le italiane, Camila Giorgi rimane stabile in 83esima posizione, Jasmine Paolini sale al 91esimo posto e Sara Errani guadagna quattro posizioni. Di seguito la graduatoria aggiornata. Ranking WTA 2021 (AGGIORNATO AL 17 maggio): 1 USA Ashleigh Barty 10175 2 JPN Naomi Osaka 7461 3 ROU Simona Halep 6520 4 BLR Aryna Sabalenka 6195 5 USA Sofia Kenin 5865 6 UKR Elina Svitolina 5835 7 ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) IlAtp aggiornato a17. Al comando della classifica rimane la statunitense Ashleigh Barty, davanti alla giapponese Naomi Osaka e alla rumena Simona Halep. La top-10 rimane pressoché invariata con la sola polacca Igacapace di risalire ben sei posizioni e piazzarsi al nono posto, davanti alla ceca Pliskova. Per quanto riguarda le italiane, Camilarimane stabile in 83esima posizione, Jasmine Paolini sale al 91esimo posto e Sara Errani guadagna quattro posizioni. Di seguito la graduatoria aggiornata.WTA(AGGIORNATO AL 17): 1 USA Ashleigh Barty 10175 2 JPN Naomi Osaka 7461 3 ROU Simona Halep 6520 4 BLR Aryna Sabalenka 6195 5 USA Sofia Kenin 5865 6 UKR Elina Svitolina 5835 7 ...

