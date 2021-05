L’incredibile scoperta del plutonio proveniente dallo spazio

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 17 maggio 2021) Questa potrebbe essere davvero una delle più grandi scoperte del secolo, grazie alla presenza di. Immagine delloPhoto by PexelsLoha sempre meno segreti per i nostri scienziati. Oltre a conoscerlo tramite i continui viaggi fuori dalla Terra, sembra ci siano elementi che lo riguardano anche sul nostro pianeta. Negli ultimi 10 anni, infatti, pare che insieme all’acqua piovana siano caduti una serie di detriti spaziali. Un fenomeno che ha radici storiche, naturalmente. Ma, le ultime piogge hanno portato delle grandi novità, come la presenza di ferro e. Il dettaglio è stato rilevato da una compagnia petrolifera giapponese: durante una delle tante esplorazioni in fondo all’oceano, avrebbe rivenuto ...