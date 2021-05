Scritte contro la sede Pd: “Complici del genocidio palestinese” (Di domenica 16 maggio 2021) Scritte con la vernice rossa contro la sede Pd di via Giacomo Dina, in zona Lingotto. Su muri e serrande sono comparse diverse Scritte in cui si accusano i dem di essere Complici di quanto sta accadendo in Palestina. “Pd=Lega”, “Pd complice del genocidio”, “Palestina libera”, “Criminali servi di Israele” sono le frasi comparse, rivendicate dal collettivo studentesco Osa. “Questa notte qualche vigliacco ha danneggiato la sede del PD di via Giacomo Dina, dove sono iscritto anch’io. Noi andiamo avanti, senza timori, a testa alta e convinti delle nostre idee” è il commento di Stefano Lo Russo, candidato alle primarie. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di domenica 16 maggio 2021)con la vernice rossalaPd di via Giacomo Dina, in zona Lingotto. Su muri e serrande sono comparse diversein cui si accusano i dem di esseredi quanto sta accadendo in Palestina. “Pd=Lega”, “Pd complice del”, “Palestina libera”, “Criminali servi di Israele” sono le frasi comparse, rivendicate dal collettivo studentesco Osa. “Questa notte qualche vigliacco ha danneggiato ladel PD di via Giacomo Dina, dove sono iscritto anch’io. Noi andiamo avanti, senza timori, a testa alta e convinti delle nostre idee” è il commento di Stefano Lo Russo, candidato alle primarie. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

nuovasocieta : Scritte contro la sede Pd: “Complici del genocidio palestinese” - secchiatagelida : RT @copsalee: andando a riempire di gattini e amore i dm di mio figlio per non fargli leggere le cessate scritte contro di lui https://t.c… - seguardamo_ : RT @copsalee: andando a riempire di gattini e amore i dm di mio figlio per non fargli leggere le cessate scritte contro di lui https://t.c… - DdidixoX0 : RT @copsalee: andando a riempire di gattini e amore i dm di mio figlio per non fargli leggere le cessate scritte contro di lui https://t.c… - nevrsland : RT @copsalee: andando a riempire di gattini e amore i dm di mio figlio per non fargli leggere le cessate scritte contro di lui https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Scritte contro Marta Pellizzi: "Non vedo, non mi vedono" E, giorno per giorno, conduce una battaglia contro l'Inps che, per due volte, ha tentato di ... esistono dispositivi che, se fatti scorrere su un foglio, riproducono vocalmente le frasi scritte. Mi ...

La verità per restare liberi. Migliaia in piazza contro il Ddl Zan Tra palloncini rossi e cartelli con scritte critiche, migliaia le persone giunte in Piazza del ... non subire imposizioni (a partire dalle scuole) contro questa libertà, ecc. Il primo a intervenire, ...

Scritte contro Salvini e Meloni a Marsala, Donato: “Isolare chi fomenta odio” Itaca Notizie E, giorno per giorno, conduce una battaglial'Inps che, per due volte, ha tentato di ... esistono dispositivi che, se fatti scorrere su un foglio, riproducono vocalmente le frasi. Mi ...Tra palloncini rossi e cartelli concritiche, migliaia le persone giunte in Piazza del ... non subire imposizioni (a partire dalle scuole)questa libertà, ecc. Il primo a intervenire, ...