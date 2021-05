MotoGP: Jack MIller vince il GP di Francia, intervista ai piloti Ducati (Di domenica 16 maggio 2021) A due settimane dallo straordinario successo conquistato a Jerez de la Frontera, Jack MIller è stato autore di un’altra spettacolare vittoria sul circuito Bugatti di Le Mans, dove questo pomeriggio si è disputato il Gran Premio di Francia. Il pilota australiano ha infatti dominato una gara molto difficile, che ha visto i piloti affrontare anche L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dovizioso in Yamaha: a Valencia l’annuncio ufficiale Complotto gomme in MotoGP: Michelin sotto accusa Risultati Moto3 e Moto2 Gp Qatar 2020 Marc Marquez fuori dalle corse per 2-3 mesi Marquez infortunio del 2011 più grave del braccio rotto Valentino Rossi Coronavirus: “24 giorni a casa da solo” Leggi su webmagazine24 (Di domenica 16 maggio 2021) A due settimane dallo straordinario successo conquistato a Jerez de la Frontera,è stato autore di un’altra spettacolare vittoria sul circuito Bugatti di Le Mans, dove questo pomeriggio si è disputato il Gran Premio di. Il pilota australiano ha infatti dominato una gara molto difficile, che ha visto iaffrontare anche L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dovizioso in Yamaha: a Valencia l’annuncio ufficiale Complotto gomme in: Michelin sotto accusa Risultati Moto3 e Moto2 Gp Qatar 2020 Marc Marquez fuori dalle corse per 2-3 mesi Marquez infortunio del 2011 più grave del braccio rotto Valentino Rossi Coronavirus: “24 giorni a casa da solo”

SkySportMotoGP : ?? Super @ducaticorse in questo inizio di stagione: Pecco Bagnaia e Jack Miller si candidano per il titolo Mondiale… - SkySportMotoGP : Jack Miller, seconda vittoria di fila: 'Non riesco a crederci' ?? @motogp #SkyMotori #FrenchGP #SkyMotoGP #SkyMotoGP - infoitsport : MotoGP, a Le Mans trionfa la Ducati di Jack Miller davanti a quella di Zarco - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #MotoGP Francia, Jack #Miller dopo la vittoria: “Non svegliatemi” @MotoGP @jackmilleraus - OlivierJaff1 : RT @dicodusport: Jack Miller en maestro devant Johann Zarco et Fabio Quartararo ! ???? -