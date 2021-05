Il bellissimo siparietto tra Insigne e Ribery dopo Fiorentina-Napoli (Di domenica 16 maggio 2021) Subito dopo il fischio finale di Fiorentina-Napoli ha avuto luogo la conversazione fra Insigne e Ribery, fra scambio di maglie e di ricordi. Abisso ha appena fischiato tre volte, sancendo così il termine di Fiorentina-Napoli. Una partita intensa e combattuta, ma che il Napoli ha portato a casa con voglia e merito. Il capitano degli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 16 maggio 2021) Subitoil fischio finale diha avuto luogo la conversazione fra, fra scambio di maglie e di ricordi. Abisso ha appena fischiato tre volte, sancendo così il termine di. Una partita intensa e combattuta, ma che ilha portato a casa con voglia e merito. Il capitano degli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

