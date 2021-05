Greta Scarano ha due sogni, adottare un figlio e l’altro…. (Di domenica 16 maggio 2021) No, Greta Scarano proprio non se lo aspettava che il successo potesse arrivare con la pandemia, un momento così duro per chi vive di spettacolo. «Sono 20 anni che faccio questo mestiere, ne avevo 14 quando ho iniziato», racconta a Gente l’attrice romana. «Eppure sta succedendo tutto adesso: ruoli forti, fiction di successo, copertine sui giornali. Sono stata fortunata: alcune serie girate prima del lockdown sono uscite tutte insieme, insomma il mio volto ora è riconoscibile». Le parti importanti di cui parla sono tutte recenti, infilate una dietro l’altra nel 2021. Greta è stata Antonia Nicoletti, la poliziotta della Scientifica che seduce il Commissario Montalbano-Luca Zingaretti e lo induce a lasciare Livia, la compagna storica (20 anni d’amore), con una telefonata nell’ultimo episodio della serie, Il metodo Catalanotti. «Se quella ... Leggi su newsitaliane (Di domenica 16 maggio 2021) No,proprio non se lo aspettava che il successo potesse arrivare con la pandemia, un momento così duro per chi vive di spettacolo. «Sono 20 anni che faccio questo mestiere, ne avevo 14 quando ho iniziato», racconta a Gente l’attrice romana. «Eppure sta succedendo tutto adesso: ruoli forti, fiction di successo, copertine sui giornali. Sono stata fortunata: alcune serie girate prima del lockdown sono uscite tutte insieme, insomma il mio volto ora è riconoscibile». Le parti importanti di cui parla sono tutte recenti, infilate una dietro l’altra nel 2021.è stata Antonia Nicoletti, la poliziotta della Scientifica che seduce il Commissario Montalbano-Luca Zingaretti e lo induce a lasciare Livia, la compagna storica (20 anni d’amore), con una telefonata nell’ultimo episodio della serie, Il metodo Catalanotti. «Se quella ...

Advertising

Alsaleh23357005 : RT @IOdonna: Grazie alla bravissima Greta Scarano per i suoi bellissimi auguri! - IOdonna : Grazie alla bravissima Greta Scarano per i suoi bellissimi auguri! - cinemaniaco_fb : ?????????????? Greta Scarano: fidanzato, età, film e serie tv. Tutto sull’attrice - ColorsSounds : RT @RaiStoria: Stasera #15maggio alle 21.10 per il ciclo 'Cinema Italia': “La verità sta in cielo”. Il caso Orlandi, accuratamente ricostru… - Dondolino72 : RT @RaiStoria: Stasera #15maggio alle 21.10 per il ciclo 'Cinema Italia': “La verità sta in cielo”. Il caso Orlandi, accuratamente ricostru… -