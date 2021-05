Discoteche | prove di riapertura a Gallipoli e Milano Come funzioneranno i test

(Di domenica 16 maggio 2021)gestire i raduni di migliaia di persone in discoteca al tempo della pandemia Covid ? In vista dell'estate due esperimenti saranno svolti a, in duedelle serate dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche prove

L'obiettivo dei gestori è quello di poter arrivare a "Covid - free" affinché le migliaia di locali italiani tornino a lavorare dopo tanti mesi di stop. Ad oggi i gestori dei club sono ...GALLIPOLI -generali di ripartenza anche per le: il 5 giugno, il primo test nazionale si terrà in contemporanea nel Salento e a Milano . 2mila persone, infatti, saranno ammesse nella discoteca ...Il 5 giugno al Praja serata con 2.000 persone. Si potrà entrare con green pass, un tampone negativo o un attestato di guarigione. A fine serata un nuovo tampone per capire se il virus si è diffuso tra ...Covid. Il 5 giugno disco-test, in 2000 col green pass. Esperimento Milano e Gallipoli. 'E ora vaccini giovani in locali' ROMA, 16 MAG - Un esperimento in due città italiane con la folla di migliaia ...