Advertising

TV7Benevento : Olimpiadi: Federer chiede decisione finale su Giochi Tokyo, 'ci saranno o no?' (2)... - TV7Benevento : Olimpiadi: Federer chiede decisione finale su Giochi Tokyo, 'ci saranno o no?'... - Activnews24 : TENNIS | Roger Federer dichiara che 'gli atleti hanno bisogno di una decisione ferma' sul futuro delle Olimpiadi di… - teletext_ch_it : Olimpiadi: Federer, “bisogna decidersi' - RSIsport : Roger Federer si esprime sulle Olimpiadi in un'intervista a @lemanbleutv: 'Se dovessero annullare i Giochi lo capir… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Federer

Olimpiade si o no, parla un grande vecchio, Roger. 'Onestamente, non so cosa pensare. Mi piacerebbe giocare allee vincere un'altra medaglia per la Svizzera, cosa che mi rende davvero orgoglioso. Ma se i Giochi non si faranno a ...L'imminente torneo, dunque, dovrebbe testare il livello di preparazione fisica diin vista ... un nono titolo di Wimbledon e una medaglia d'oro in singolo alledi Tokyo.Roma, 15 mag. (Adnkronos/Dpa) – Roger Federer ha invitato i responsabili delle Olimpiadi a porre fine a tutte le incertezze e a prendere una decisione finale sulla possibilità che Tokyo 2020 possa and ...Anche Roger Federer contribuisce a risolvere il problema del virus. L'ammissione a Ginevra, dove ha parlato anche delle Olimpiadi ...