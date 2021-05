Nintendo Switch, il 20% delle vendite dello scorso anno provengono da persone che avevano già la console (Di sabato 15 maggio 2021) Durante un incontro con gli investitori, per discutere dei risultati dell'ultimo anno fiscale, il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha condiviso un dato interessante: a quanto pare, il 20% delle vendite hardware del FY 2020 (da aprile 2020 a marzo 2021), provengono da famiglie che avevano già acquistato una console Switch. In altre parole, significa che 5.8 milioni di console sono state acquistate come "seconda Switch", possibilmente come regalo per figli o compagni. Oppure, molto semplicemente, qualcuno ci teneva a possedere sia Nintendo Switch classica che Nintendo Switch Lite. Tutto questo è perfettamente in linea con i desideri di ... Leggi su eurogamer (Di sabato 15 maggio 2021) Durante un incontro con gli investitori, per discutere dei risultati dell'ultimofiscale, il presidente di, Shuntaro Furukawa, ha condiviso un dato interessante: a quanto pare, il 20%hardware del FY 2020 (da aprile 2020 a marzo 2021),da famiglie chegià acquistato una. In altre parole, significa che 5.8 milioni disono state acquistate come "seconda", possibilmente come regalo per figli o compagni. Oppure, molto semplicemente, qualcuno ci teneva a possedere siaclassica cheLite. Tutto questo è perfettamente in linea con i desideri di ...

