LIVE Moto2, GP Francia in DIRETTA: scatta la FP3! La pista si asciuga, vedremo sorprese in vista della top14? (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE FP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 11.05 Migliorano tutti a Le Mans, record per diversi piloti nel T1, Bulega si mette in seconda piazza a 44 millesimi da Fernandez, quindi Chantra quinto a 279. Bezzecchi rimane 14° a 2.139, alle spalle di Lowes a 1.629. 11.03 Lorenzo Baldassarri si mette in seconda posizione a 152 millesimi da Fernandez, quindi Gardner terzo a 173 e Luthi quarto a 353. 11.02 Simone Corsi si porta in terza posizione a 583 millesimi, mentre Gardner migliora ed è secondo a 21. Attenzione, ora è Augusto Fernandez al comando in 1:49.755 11.01 Siamo ancora a 15 secondi dal limite di ieri, forse troppo per sperare ad un finale di FP3 asciutto… 11.00 Al momento comanda la situazione Lorenzo Baldassarri in 1:51.316 con 187 millesimi su ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 11.05 Migliorano tutti a Le Mans, record per diversi piloti nel T1, Bulega si mette in seconda piazza a 44 millesimi da Fernandez, quindi Chantra quinto a 279. Bezzecchi rimane 14° a 2.139, alle spalle di Lowes a 1.629. 11.03 Lorenzo Baldassarri si mette in seconda posizione a 152 millesimi da Fernandez, quindi Gardner terzo a 173 e Luthi quarto a 353. 11.02 Simone Corsi si porta in terza posizione a 583 millesimi, mentre Gardner migliora ed è secondo a 21. Attenzione, ora è Augusto Fernandez al comando in 1:49.755 11.01 Siamo ancora a 15 secondi dal limite di ieri, forse troppo per sperare ad un finale di FP3 asciutto… 11.00 Al momento comanda la situazione Lorenzo Baldassarri in 1:51.316 con 187 millesimi su ...

