Tempesta d’amore, anticipazioni 17 maggio: la rivelazione di Michael (Di venerdì 14 maggio 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d’amore, che lunedì 17 maggio 2021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuovissima puntata, che già da ora si prevede ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più a riguardo. Tempesta d’amore, anticipazioni 17 maggio Michael rivelerà a Rosalie che il loro rapporto sarà solamente una finzione. Non prova niente per lei e ancora non si sente pronto per una storia. Senza parole, la Enghel avrà in mente una dura soluzione. Ma di colpo, accadrà un bruttissimo imprevisto. La ragazza, si troverà sola in casa, ma non vorrà chiedere aiuto al dottore. Preferirà trascorrere la notte sola, ad un certo punto, Michael ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 14 maggio 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che lunedì 172021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuovissima puntata, che già da ora si prevede ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più a riguardo.17rivelerà a Rosalie che il loro rapporto sarà solamente una finzione. Non prova niente per lei e ancora non si sente pronto per una storia. Senza parole, la Enghel avrà in mente una dura soluzione. Ma di colpo, accadrà un bruttissimo imprevisto. La ragazza, si troverà sola in casa, ma non vorrà chiedere aiuto al dottore. Preferirà trascorrere la notte sola, ad un certo punto,...

Advertising

Biancanevermind : Nonna ogni sera faceva il diavolo a quattro per non perdersi il suo episodio di Tempesta D'Amore e sapere come sare… - zazoomblog : Tempesta d’amore casting news: arriva ERIK dark man e futuro amore di Ariane - #Tempesta #d’amore #casting #news: - zazoomblog : Tempesta d’amore anticipazioni 14 maggio: il gesto di Franzi - #Tempesta #d’amore #anticipazioni - zazoomblog : Tempesta d’Amore anticipazioni oggi 12 maggio: Franzi cade e sviene - #Tempesta #d’Amore #anticipazioni - FreddieTee : @Adry03121 @tornatestefmati E se proprio per loro non è possibile, che chiudano le storie e creino nuovi personaggi… -