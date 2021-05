(Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Nonalal presidente della Corte costituzionale Giancarlonell'articolo pubblicato oggi su La, a firma di Maurizio Belpietro, dal titolo 'Latifa legge bavaglio', e cioè che la Corte sarebbe 'pronta a sostituirsi all'assemblea degli eletti per introdurre una nuova fattispecie di reato, quella diche si vorrebbe inserire con la legge Zan nel Codice penale'". E'si legge in un comunicato della Corte costituzionale. "Né nella Relazione letta dal presidente davanti alle alte cariche dello Stato né tanto meno nella successiva conferenza stampa alla presenza di numerosi giornalisti- prosegue - il presidenteha ...

Advertising

SimoneAlliva : #ddlZan La Consulta smentisce 'La Verità'. Oggi Belpietro scrive “La Consulta tifa legge bavaglio”, e cioè sarebbe… - TV7Benevento : Omofobia: Consulta, non corrisponde al vero quanto attribuito a Coraggio da La Verità... - MovPopulistaIta : RT @LaNotiziaTweet: Combattere l'#omofobia è un dovere. La Consulta striglia il Parlamento. Il presidente Coraggio: l’Italia è rimasta indi… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Combattere l'#omofobia è un dovere. La Consulta striglia il Parlamento. Il presidente Coraggio: l’Italia è rimasta indi… - CarieriF : RT @LaNotiziaTweet: Combattere l'#omofobia è un dovere. La Consulta striglia il Parlamento. Il presidente Coraggio: l’Italia è rimasta indi… -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Consulta

LA NOTIZIA

... dal titolo "Latifa legge bavaglio", e cioè che la Corte sarebbe "pronta a sostituirsi all'assemblea degli eletti per introdurre una nuova fattispecie di reato, quella diche si ...Quella sulla lotta all'è una partita complessa e rientra, al pari di quella sulla fecondazione assistita e il diritto al fine vita, tra i tanti "moniti" dellache "in gran parte ...Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Non corrisponde al vero quanto attribuito al presidente della Corte costituzionale Giancarlo Coraggio nell’articolo pubblicato oggi su La Verità, a firma di Maurizio Belpi ...Il sistema sanitario? «Serve un esercizio forte da parte dello Stato del potere di coordinamento e correzione delle inefficienze regionali». Il Recovery plan? «Un’occasione da non perdere. La riforma ...