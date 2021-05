Juve e Inter tra scudetto e ‘pasillo’: omaggio ai campioni? (Di venerdì 14 maggio 2021) L’Inter campione d’Italia fa visita domani alla Juventus (ancora) campione d’Italia. Lo scudetto dalle maglie bianconere a quelle nerazzurre in un match che somiglia ad un passaggio di testimone tricolore e si accende il dibattito sul ‘pasillo’. Nella scorsa giornata di campionato, la Sampdoria ha reso omaggio all’Inter salutando l’ingresso della squadra di Antonio Conte: i nerazzurri hanno sfilato tra 2 ali di giocatori blucerchiati. La Juve, domani, cosa farà? Se il tecnico Andrea Pirlo glissa (“Vediamo cosa ci dicono di fare”), il popolo Juventino non ha dubbi, a giudicare dall’hashtag che decolla su Twitter: #nopasillo scrivono in moltissimi, con toni più o meno moderati. “Prima facciano loro la passerella a noi. 9 volte di seguito. Poi se ne può ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) L’campione d’Italia fa visita domani allantus (ancora) campione d’Italia. Lodalle maglie bianconere a quelle nerazzurre in un match che somiglia ad un passaggio di testimone tricolore e si accende il dibattito sul. Nella scorsa giornata di campionato, la Sampdoria ha resoall’salutando l’ingresso della squadra di Antonio Conte: i nerazzurri hanno sfilato tra 2 ali di giocatori blucerchiati. La, domani, cosa farà? Se il tecnico Andrea Pirlo glissa (“Vediamo cosa ci dicono di fare”), il popolontino non ha dubbi, a giudicare dall’hashtag che decolla su Twitter: #nopasillo scrivono in moltissimi, con toni più o meno moderati. “Prima facciano loro la passerella a noi. 9 volte di seguito. Poi se ne può ...

