Milan, Kessie balla nello spogliatoio e Rebic lo prende in giro / VIDEO (Di giovedì 13 maggio 2021) Kessie è stato immortalato da Rebic negli spogliatoi del Milan a Milanello, intento a ballare. Ecco la VIDEO news, caricata su Instagram. Ovviamente oggi in casa rossonera il clima è molto sereno dopo la vittoria di ieri e con l'obiettivo... Leggi su pianetamilan (Di giovedì 13 maggio 2021)è stato immortalato danegli spogliatoi delello, intento are. Ecco lanews, caricata su Instagram. Ovviamente oggi in casa rossonera il clima è molto sereno dopo la vittoria di ieri e con l'obiettivo...

Advertising

AntoVitiello : Memorabile 7-0 del #Milan in casa del #Torino. Serata pazzesca per i rossoneri, con trame e giocate spettacolari. A… - SkySport : TORINO-MILAN 0-7 Risultato finale ? ? #Hernandez (19’) ? rig. #Kessie (26’) ? #Diaz (51’) ? #Hernandez (62’) ?… - PBPcalcio : La partita di ieri sera di #Kessie è stata monumentale. Uomo ovunque, carismatico, non è stato frenato nemmeno dal… - zazoomblog : Milan Kessie balla nello spogliatoio e Rebic lo prende in giro - VIDEO - #Milan #Kessie #balla #nello - teo_acm : RT @orax1972: Solo per dire che Franck Yannick #Kessié è un 19 dicembre 1996, lungi ancora dal compiere 25 anni. Potrò non capire una mazza… -