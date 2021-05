Marcell Jacobs conquista il record italiano dei 100 metri

(Di giovedì 13 maggio 2021) AGI -corre i 100in 9"95 (vento regolare di +1,5 m/s) ed entra nella storia dello sport. Ventisei anni, nativo di El Paso in Texas, oggi è entrato nella leggenda dell'atletica leggera italiana, nella storia dello sport azzurro bloccando i crono su 9"95 migliorando di quattro centesimi il precedente limite, quello che aveva stabilito a furor di popolo Filippo Tortu nel giugno del 2018. Oggi sul rettilineo del campo sportivo della 'Fontanassa' a Savona, Tortu non c'era, ha preferito rinunciare alla sfida controa seguito di un leggero risentimento muscolare dopo il Mondiale di staffette di due settimane fa. Il tempo di, velocista delle Fiamme Oro ed allenato dall'ex triplista azzurro Paolo Camossi, è di sei centesimi inferiore rispetto ad un ...

Agenzia_Ansa : Fulmine Marcell Jacobs, record italiano dei 100 metri. L'azzurro a Savona corre in 9''95, con vento a favore e migl… - Eurosport_IT : ?? UN FULMINE! ?? Marcell Jacobs scrive una nuova pagina di storia per l'atletica azzurra: chiude i 100m con il te… - Coninews : ?? FULMINE JACOBS ?? Con un sensazionale ?? 9.95, al Meeting di Savona, Marcell #Jacobs firma il nuovo record ital… - franconemarisa : RT @Coninews: ?? FULMINE JACOBS ?? Con un sensazionale ?? 9.95, al Meeting di Savona, Marcell #Jacobs firma il nuovo record italiano nei 1… - PanizziMassimo : Marcell Jacobs segna il nuovo record italiano dei 100 metri: 9’’95 -

Così il velocista azzurro Filippo Tortu, in una dichiarazione all'ANSA, si complimenta con il collega, che ha migliorato il suo record italiano dei 100, con il tempo di 9''95. .Il 10° Meeting Internazionale Memorial Ottolia di Savona, che ha vistorealizzare il nuovo record italiano dei 100 metri in batteria fermando i cronometri a 9.95 (togliendo così il ...Marcell Jacobs ha battuto il record italiano dei 100 metri con 9"95 sul rettilineo della Fontanassa di Savona, nelle batterie del Meeting di Savona - Memorial Ottalia.“Bravo Marcell. Ci vediamo in pista”. Tanti i messaggi di congratulazioni per il neo primatista italiano dei 100 metri Marcell Jacobs con il 9”95 corso in batteria al meetin ...