Intesa Sanpaolo | risultati in crescita nel primo trimestre per Intesa Sanpaolo Vita

Ultime Notizie dalla rete : Intesa Sanpaolo

Vita, braccio assicurativo del gruppoha chiuso il primo trimestre del 2021 con una produzione lorda vita pari a 4,281 miliardi di euro, in rialzo del 3,5% rispetto ...Il Consiglio di Amministrazione diVita, sotto la presidenza di Luigi Maranzana e sotto la direzione dall'amministratore delegato Nicola Maria Fioravanti " responsabile anche della Divisione Insurance di...(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Vita, sotto la presidenza di Luigi Maranzana e sotto la direzione dall'amministratore delegato Nicola Maria Fioravanti ...Il panic selling che ha colpito le Borse in Asia e in Europa si va alleggerendo ma il calo dei titoli bancari e assicurativi prosegue. (ANSA) ...