Internazionali d’Italia 2021: impresa di Sonego che batte Thiem. Ai quarti anche Djokovic, Tsitsipas e Nadal. Eliminato Berrettini (Di giovedì 13 maggio 2021) Si sono appena conclusi gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2021. impresa di Lorenzo Sonego che ha sconfitto con una prestazione meravigliosa Dominic Thiem. Una partita pazzesca quella del piemontese che ha dimostrato per l’ennesima volta un grande cuore e una grinta infinita, oltre che ottime qualità tecniche e incredibili doti fisiche. Il 6-4 6-7 7-6 finale dimostra l’equilibrio del match che ha chiuso la giornata odierna. Uno spettacolo vedere la determinazione del numero 33 del mondo che ha portato a casa una vera e propria impresa sportiva. Ai quarti Sonego affronterà Andrey Rublev che ha battuto con un doppio 6-4 lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Matteo Berrettini ha alzato bandiera bianca ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Si sono appena conclusi gli ottavi di finale deglidi Lorenzoche ha sconfitto con una prestazione meravigliosa Dominic. Una partita pazzesca quella del piemontese che ha dimostrato per l’ennesima volta un grande cuore e una grinta infinita, oltre che ottime qualità tecniche e incredibili doti fisiche. Il 6-4 6-7 7-6 finale dimostra l’equilibrio del match che ha chiuso la giornata odierna. Uno spettacolo vedere la determinazione del numero 33 del mondo che ha portato a casa una vera e propriasportiva. Aiaffronterà Andrey Rublev che ha battuto con un doppio 6-4 lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Matteoha alzato bandiera bianca ...

Advertising

OndeFunky : Si riparte. E anche per chi non dovesse amare il genere,il 5/6 con @ilvolo che omaggia il Maestro Morricone all'Are… - infoitsport : Che delusione per Berrettini! Il tennista tifoso della Fiorentina eliminato dagli Internazionali d'Italia - Agenzia_Ansa : Sonego vola ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia di tennis dopo una battaglia lunga 3h26' contro Thiem… - antoniofraioli : #ibi21 #fit #sonego #lorenzosonego @ Internazionali BNL d'Italia - MFortelli : RT @GiaPettinelli: Tennis: Lorenzo Sonego vola ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia di tennis dopo una battaglia lunga 3h26' c… -