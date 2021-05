Lewis Tan sarà il protagonista di About Fate, commedia romantica con Emma Roberts (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'attore Lewis Tan, protagonista di Mortal Kombat, tornerà sul set in occasione di About Fate, commedia romantica con star Emma Roberts. Lewis Tan, il protagonista di Mortal Kombat, reciterà accanto a Emma Roberts nel film About Fate. Il progetto è stato scritto da Tiffany Paulsen e sarà diretto da Marius Weisberg. Il lungometraggio viene descritto come una commedia romantica su due persone che credono nell'amore, ma sembrano non essere mai in grado di scoprirne il vero significato. In un susseguirsi di eventi, il destino li fa incontrare nella serata di Capodanno, dando vita a momenti comici e caos. Le ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'attoreTan,di Mortal Kombat, tornerà sul set in occasione dicon starTan, ildi Mortal Kombat, reciterà accanto anel film. Il progetto è stato scritto da Tiffany Paulsen ediretto da Marius Weisberg. Il lungometraggio viene descritto come unasu due persone che credono nell'amore, ma sembrano non essere mai in grado di scoprirne il vero significato. In un susseguirsi di eventi, il destino li fa incontrare nella serata di Capodanno, dando vita a momenti comici e caos. Le ...

Advertising

MarionArguello : RT @coIeyoung: LEWIS TAN AND EMMA ROBERTS JSSJSJSJSKDJ - reborngaga : RT @coIeyoung: LEWIS TAN AND EMMA ROBERTS JSSJSJSJSKDJ - coIeyoung : LEWIS TAN AND EMMA ROBERTS JSSJSJSJSKDJ -