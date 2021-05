Israele, Netanyahu: «Useremo il pugno di ferro. Riporteremo l’ordine a tutti i costi» – Il video (Di mercoledì 12 maggio 2021) «Dobbiamo riportare la governabilità e l’ordine alle città di Israele, a tutti i costi». Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu annuncia una forte repressione dopo i disordini registrati nelle città del Paese, in particolare a Lod, cittadina a 15 chilometri da Tel-Aviv. Nel centro abitato, infatti, si sono verificati diversi scontri tra dimostranti arabi israeliani e i militari. Lo stesso sindaco della città, Yair Revivo, ha definito gli scontri nella notte come l’inizio di una «guerra civile». «Una nuova intifada è appena scattata: che i militari prendano le armi», ha detto il primo cittadino di Lod. Nei disordini una sinagoga e diverse autovetture sono state date alle fiamme, con un bilancio di due persone, padre e figlia, rimaste uccise nel crollo di un palazzo distrutto dal lancio di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 maggio 2021) «Dobbiamo riportare la governabilità ealle città di, a». Il primo ministro israeliano Benjaminannuncia una forte repressione dopo i disordini registrati nelle città del Paese, in particolare a Lod, cittadina a 15 chilometri da Tel-Aviv. Nel centro abitato, infatti, si sono verificati diversi scontri tra dimostranti arabi israeliani e i militari. Lo stesso sindaco della città, Yair Revivo, ha definito gli scontri nella notte come l’inizio di una «guerra civile». «Una nuova intifada è appena scattata: che i militari prendano le armi», ha detto il primo cittadino di Lod. Nei disordini una sinagoga e diverse autovetture sono state date alle fiamme, con un bilancio di due persone, padre e figlia, rimaste uccise nel crollo di un palazzo distrutto dal lancio di ...

