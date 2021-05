Il film “After” su Rai2: in onda in Prima TV il 12 maggio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Scopri qui trama e cast di “After”, il film in onda su Rai 2 nella Prima serata di questa sera, 12 maggio 2021, la serie tratta dall’omonimo romanzo di Anna Todd. After – il film del 2019, tratto dall’omonimo romanzo di Anna Todd, in onda in Prima TV su Rai 2. Il film di genere drammatico sentimentale con Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford nei panni dei protagonisti va in onda in Prima TV, in chiaro su Rai 2, nella Prima serata di mercoledì 12 maggio 2021. Diretto da Jenny Gage, After porta sullo schermo la storia d’amore tormentata tra Tessa Young, una studentessa modello, e Hardin Scott, un bad boy tatuato e ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Scopri qui trama e cast di “”, ilinsu Rai 2 nellaserata di questa sera, 122021, la serie tratta dall’omonimo romanzo di Anna Todd.– ildel 2019, tratto dall’omonimo romanzo di Anna Todd, ininTV su Rai 2. Ildi genere drammatico sentimentale con Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford nei panni dei protagonisti va ininTV, in chiaro su Rai 2, nellaserata di mercoledì 122021. Diretto da Jenny Gage,porta sullo schermo la storia d’amore tormentata tra Tessa Young, una studentessa modello, e Hardin Scott, un bad boy tatuato e ...

team_world : In attesa dell'uscita al cinema di #After3 - fissata per il 1° settembre 2021 - questa sera va in onda in prima TV… - sofypicco : Ho paura che stasera i miei vogliano vedere after dato che lo danno sulla rai e loro guardano sempre tutti i film… - cinemaniaco_fb : ?????????????? After: il film con Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin stasera su Rai2 in prima visione… - ale_tommo_ : RT @team_world: In attesa dell'uscita al cinema di #After3 - fissata per il 1° settembre 2021 - questa sera va in onda in prima TV AFTER ??,… - mayisfiennes : RT @team_world: In attesa dell'uscita al cinema di #After3 - fissata per il 1° settembre 2021 - questa sera va in onda in prima TV AFTER ??,… -