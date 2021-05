Coprifuoco, Locatelli: “C’è margine per fare slittare l’orario più in là”. E replica a Pfizer: “Il richiamo a 42 giorni non inficia l’efficacia” (Di mercoledì 12 maggio 2021) “C’è il margine per uno slittamento dell’orario di restrizione dei movimenti più in là, ma la scelta è politica”. Franco Locatelli, membro del Cts e presidente del Consiglio superiore di sanità, dà il suo benestare a quello che tutte le forze di maggioranza chiedono a gran voce da giorni, seppur con sfumature diverse: ritardare il momento del Coprifuoco, almeno alle 23. Il giorno dopo in cui Lega, Forza Italia, Italia Viva e M5s hanno posto ufficialmente il tema al tavolo convocato per discutere del dl Sostegni – scegliendo di aprire la discussione in assenza del Mario Draghi – è il luminare più ascoltato dal premier a dare una sorta di “via libera” scientifico. Eppure proprio il presidente del Consiglio è assestato su una linea di prudenza, guardando anche a quanto avviene in Francia e Germania, dove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) “C’è ilper uno slittamento deldi restrizione dei movimenti più in là, ma la scelta è politica”. Franco, membro del Cts e presidente del Consiglio superiore di sanità, dà il suo benestare a quello che tutte le forze di maggioranza chiedono a gran voce da, seppur con sfumature diverse: ritardare il momento del, almeno alle 23. Il giorno dopo in cui Lega, Forza Italia, Italia Viva e M5s hanno posto ufficialmente il tema al tavolo convocato per discutere del dl Sostegni – scegliendo di aprire la discussione in assenza del Mario Draghi – è il luminare più ascoltato dal premier a dare una sorta di “via libera” scientifico. Eppure proprio il presidente del Consiglio è assestato su una linea di prudenza, guardando anche a quanto avviene in Francia e Germania, dove ...

