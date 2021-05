Manchester City campione d’Inghilterra senza giocare

(Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) – Ilper la settima volta nella sua storia. La squadra di Pep Guardiola vince il titolo, grazie alla sconfitta casalinga dei cugini delUnited, che hanno ceduto in casa contro il Leicester per 1-2. A tre giornate dalla fine della Premier sono dieci i punti di distacco, ormai incolmabili. L'articolo CalcioWeb.

SkySport : ULTIM'ORA PREMIER LEAGUE IL MANCHESTER CITY CONQUISTA IL TITOLO Decisiva la vittoria per 2-1 del Leicester sul Manc… - GoalItalia : Premier League al Manchester City?? Un altro trionfo per Guardiola ? - vocketfc : RASMI: Manchester City Juara EPL 2020/21 - zazoomblog : Il Manchester City è campione dInghilterra: Guardiola conquista il trofeo numero 31 della sua carriera -… - Daniele20052013 : Manchester City campione d’Inghilterra: è la settima Premier League della sua storia -

Ilè campione d'Inghilterra: decisiva in tal senso la sconfitta delUnited a Old Trafford contro il Leicester. Tra gli artefici della vittoria del campionato dei Citizens c'è ...Oltre al probabile acquisto di Eric Garcia dal, il club catalano ha altre opzioni sul taccuino, e uno di questi è Alessandro Bastoni, neo - campione d'Italia con l'Inter . A scriverlo ...Il Manchester City torna sul tetto d’Inghilterra dopo due anni dall’ultima volta vincendo la settima Premier League della sua storia Il Manchester City torna sul tetto d’Inghilterra dopo due anni dall ..."Questa è stata una stagione diversa da tutte le altre, la più difficile, e così questo titolo di Premier League è come nessun altro. Ricorderemo per sempre questa stagione per il modo in cui abbiamo ...