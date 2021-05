Lukaku: «Ho sempre voluto giocare nell’Inter. Conte? Nel 2019 gli scrissi» (Di martedì 11 maggio 2021) Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro la Roma Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro la Roma. Le sue dichiarazioni. INTER – «Quando sono in campo a San Siro mi rendo conto di aver realizzato uno dei miei sogni di sempre: ho sempre voluto giocare per l’Inter. Vestire questa maglia è un orgoglio incredibile, vincere è qualcosa di grandioso. Io sono interista». GOL PIU’ BELLO – «Scelgo il 3-0 segnato al Milan. Racchiude tutte le mie caratteristiche: la corsa, la potenza, la precisione. E ha avuto un significato profondo per me e per il nostro campionato». SCUDETTO – «Questa squadra ha vinto perché si è fortificata grazie ad uno spirito di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) Romelu, attaccante dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro la Roma Romelu, attaccante dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro la Roma. Le sue dichiarazioni. INTER – «Quando sono in campo a San Siro mi rendo conto di aver realizzato uno dei miei sogni di: hoper l’Inter. Vestire questa maglia è un orgoglio incredibile, vincere è qualcosa di grandioso. Io sono interista». GOL PIU’ BELLO – «Scelgo il 3-0 segnato al Milan. Racchiude tutte le mie caratteristiche: la corsa, la potenza, la precisione. E ha avuto un significato profondo per me e per il nostro campionato». SCUDETTO – «Questa squadra ha vinto perché si è fortificata grazie ad uno spirito di ...

