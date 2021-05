«Grey’s Anatomy» avrà un’altra stagione dopo | però | basta

Leggi su vanityfair

(Di martedì 11 maggio 2021) Non ci sono più i paparazzi di una volta. Se fosse così, qualcuno si sarebbe appostato fuori dall’ingresso degli ABC Studios e avrebbe immortalato la faccia di Ellen Pompeo dopo aver rinnovato un altro contratto milionario per comparire in una nuova stagione di Grey’s Anatomy, prevista tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Se seguite le cronache mondane e avete bene a mente lo scatto rubato di Nicole Kidman dopo aver divorziato da Tom Cruise – una specie di urlo liberatorio che finì sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo lasciandoci intuire che avere al fianco Cruise fosse più o meno come costruirsi una famiglia con il Grinch – allora potete ben immaginare che vedere la faccia di Pompeo, una delle attrici più pagate della televisione, dopo aver accettato di ricomparire in una serie che molti considerano morta e sepolta da almeno cinque anni sarebbe potuto essere indicativo dello stato d’animo dell’unica a guadagnarci davvero dal carrozzone Grey’s Anatomy, che già quest’anno rischiava di essere spacciato.