Arrivi in Sardegna, oltre mille persone controllate nei porti della Gallura (Di martedì 11 maggio 2021) (Visited 95 times, 95 visits today) Notizie Simili: Arriva in Sardegna senza registrazione, una… Arrivi in Sardegna, oltre 150 persone controllare… Arrivi in Sardegna, continuano i ... Leggi su galluraoggi (Di martedì 11 maggio 2021) (Visited 95 times, 95 visits today) Notizie Simili: Arriva insenza registrazione, una…in150controllare…in, continuano i ...

Advertising

AnsaSardegna : Covid: controlli arrivi, 5 contestazioni aeroporto Cagliari. Prosegue l'attività del Corpo forestale negli scali sa… - vivere_sardegna : Cappellacci a Radio Casteddu: “Coprifuoco alle 24? Mi auguro che si arrivi a toglierlo” - _SarCaustic : @fattoquotidiano @amantovani71 2.128 arrivi, poi fatta la cernita i giunti da non respingere saranno una decina sca… - vivere_sardegna : Covid: quasi 4mila controlli in 24 ore agli arrivi - AnsaSardegna : Covid: quasi 4mila controlli in 24 ore agli arrivi. Prosegue l'attività del Corpo forestale in porti e aeroporti… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivi Sardegna Arrivi in Sardegna, oltre mille persone controllate nei porti della Gallura I controlli agli arrivi in Gallura. Continuano i controlli del Corpo forestale agli arrivi in Sardegna per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l'emergenza sanitaria. Tra le ore 18 del 9 maggio e le ore 18 del 10 maggio sono state quasi 600 verifiche effettuate nei porti ...

Cappellacci a Radio Casteddu: 'Coprifuoco alle 24? Mi auguro che si arrivi a toglierlo' 'Coprifuoco alle 24? Mi auguro che si arrivi a toglierlo o quanto meno spostarlo ad un orario più decente'. A Radio Casteddu, Ugo Cappellacci: 'In Sardegna andiamo a cena alle 21, a Milano alle 19:30 e una volta che siamo seduti al tavolo,...

Arrivi in Sardegna, oltre mille persone controllate nei porti della Gallura Gallura Oggi Il digitale in aiuto delle imprese artigiane sarde - Crescono gli investimenti nell'innovazione tecnologica Nell’anno appena concluso, 6 imprese sarde su 10 hanno investito nel miglioramento e nella trasformazione digitale per contrastare gli effetti della pandemia. Nel 2019, infatti, le attivi ...

Omicidio Tortolì: accoltella la ex e uccide il figlio di lei. Caccia all'uomo Nuoro, 11 maggio 2021 - Omicidio nella notte in Sardegna, a Tortolì, dove un uomo ha accoltellato la ex compagna, Paola Piras, ferendola gravemente, e ucciso il figlio della donna intervenuto per pro ...

I controlli agliin Gallura. Continuano i controlli del Corpo forestale agliinper vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l'emergenza sanitaria. Tra le ore 18 del 9 maggio e le ore 18 del 10 maggio sono state quasi 600 verifiche effettuate nei porti ...'Coprifuoco alle 24? Mi auguro che sia toglierlo o quanto meno spostarlo ad un orario più decente'. A Radio Casteddu, Ugo Cappellacci: 'Inandiamo a cena alle 21, a Milano alle 19:30 e una volta che siamo seduti al tavolo,...Nell’anno appena concluso, 6 imprese sarde su 10 hanno investito nel miglioramento e nella trasformazione digitale per contrastare gli effetti della pandemia. Nel 2019, infatti, le attivi ...Nuoro, 11 maggio 2021 - Omicidio nella notte in Sardegna, a Tortolì, dove un uomo ha accoltellato la ex compagna, Paola Piras, ferendola gravemente, e ucciso il figlio della donna intervenuto per pro ...