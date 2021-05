Tensioni a Gerusalemme, Israele: 'Lanciati 150 razzi da Gaza' (Di lunedì 10 maggio 2021) La battaglia sulla Spianata delle Moschee si è trasformata in scontro aperto con Gaza dopo l'ultimatum di Hamas a Israele. Allo scadere dell'ora indicata, le 18 di lunedì, più di 150 razzi, secondo l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 10 maggio 2021) La battaglia sulla Spianata delle Moschee si è trasformata in scontro aperto condopo l'ultimatum di Hamas a. Allo scadere dell'ora indicata, le 18 di lunedì, più di 150, secondo l'...

ilpost : Lunedì pomeriggio fra Israele e i gruppi armati palestinesi della Striscia di Gaza sono iniziate nuove violenze inn… - ItalyMFA : Min @luigidimaio: “L’Italia esprime profonda preoccupazione per l’escalation delle tensioni e delle violenze che si… - Terrasanta_Net : Tensioni a Gerusalemme nel giorno in cui gli ebrei commemorano l’occupazione Est della città avvenuta con la guerra… - MarinaSereni : RT @ItalyMFA: Min @luigidimaio: “L’Italia esprime profonda preoccupazione per l’escalation delle tensioni e delle violenze che si stanno ve… - Paoloboi69 : RT @ItalyMFA: Min @luigidimaio: “L’Italia esprime profonda preoccupazione per l’escalation delle tensioni e delle violenze che si stanno ve… -