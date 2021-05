Juventus, Pirlo può saltare subito? (Di lunedì 10 maggio 2021) Una vera e propria debacle. La stagione della Juventus è sempre più deludente, i bianconeri sono reduci dalla pessima prestazione casalinga contro il Milan che ha complicato terribilmente la corsa verso la Champions League. La scelta della dirigenza di affidare la panchina ad un allenatore giovane come Andrea Pirlo non ha portato gli effetti sperati, in campionato occupa la quinta posizione mentre in Champions League è stata eliminata agli ottavi di finale dal Porto. Il danno economico rischia di diventare pesantissimo e complicare una situazione già delicata. In 35 partite la squadra ha conquistato 69 punti frutto di 20 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, si tratta di un rendimento da Europa League. Pirlo a rischio esonero Foto di Alessandro Di Marco / AnsaSono in corso valutazioni in casa Juventus, la ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 10 maggio 2021) Una vera e propria debacle. La stagione dellaè sempre più deludente, i bianconeri sono reduci dalla pessima prestazione casalinga contro il Milan che ha complicato terribilmente la corsa verso la Champions League. La scelta della dirigenza di affidare la panchina ad un allenatore giovane come Andreanon ha portato gli effetti sperati, in campionato occupa la quinta posizione mentre in Champions League è stata eliminata agli ottavi di finale dal Porto. Il danno economico rischia di diventare pesantissimo e complicare una situazione già delicata. In 35 partite la squadra ha conquistato 69 punti frutto di 20 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, si tratta di un rendimento da Europa League.a rischio esonero Foto di Alessandro Di Marco / AnsaSono in corso valutazioni in casa, la ...

