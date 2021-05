“Il 75% delle donne lavoratrici si fa anche carico di tutte le attività di cura della famiglia E in smart-working il tempo si sovrappone”

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il 75%si fa totaledinon retribuite. Si occupano dell’assistenza di genitori anziani, parenti, figli. Ricoprono il ruolo di caregiver. Svolgono cioèquellea supporto, senza ricevere denaro. Se in, non riescono a separare ildedicato a questada quello lavorativo: si sommano in una complessa sovrapposizione sperimentata dal 60%intervistate. Sono alcuni dei risultati emersi dal report “e opportunità e rischi per il lavoro femminile”, ...

Advertising

FedericaSure : @manginobrioches La vita e la morte di #PeppinoImpastato, per me - palermitana del ‘75, disimpegnata spaccona,intos… - Priscilla8678 : @faustalissia @angieterrazzini @gbongiorno66 75.000 aborti l’anno, a mio avviso, sono la dimostrazione che, nella m… - fsoglian : RT @EconomyStartup: Raccolta differenziata, il 75% degli Italiani afferma di fare confusione nel riconoscimento delle varie tipologie di ri… - emvignapiano : RT @EconomyStartup: Raccolta differenziata, il 75% degli Italiani afferma di fare confusione nel riconoscimento delle varie tipologie di ri… - CercaVino_en : Cataldi Madonna Tonì + Piè delle Vigne + Supergiulia 75 cl: €94.15 @ -

Ultime Notizie dalla rete : 75% delle

Il Fatto Quotidiano

È unarichieste che il presidente della ConferenzaRegioni Massimiliano Fedriga ... 'Consentiamo la riapertura di ristoranti e bar al chiuso dove il% degli over 60 ha ricevuto almeno la ...Si può anche chiedere all' operatoreposte di verificare quanto effettivamente sarà possibile ... si paga una commissione di 1,euro . Per i limiti di prelievo mensile invece bisogna fare ...Il sottosegretario Sileri annuncia: il governo si aspetta un incremento dei casi. Ma l'esecutivo è pronto a prendersi i rischi "calcolati" di cui parlava Draghi qualche tempo fa. Le date delle prossim ...Il Real Madrid fallisce l'operazione primo posto. Dopo il pareggio tra Barcellona e Atletico Madrid, i blancos avevano l'opportunità di tornare al primo posto in caso di vittoria contro il Siviglia. C ...