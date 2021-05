E l'Ue non rinnoverà il contratto con Oxford (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo aver stipulato nuovi accordi con Pfizer l'Unione europea scarica AstraZeneca. Il commissario al Commercio interno europeo Thierry Breton ha annunciato che per il momento la Commissione non ha ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo aver stipulato nuovi accordi con Pfizer l'Unione europea scarica AstraZeneca. Il commissario al Commercio interno europeo Thierry Breton ha annunciato che per il momento la Commissione non ha ...

Advertising

MedicalFactsIT : Vaccini anti-Covid-19 AstraZeneca, la Commissione Ue non rinnoverà il contratto. Nessuna critica sull’efficacia, de… - TerrinoniL : L’Ue non rinnoverà il contratto con AstraZeneca: quali saranno gli effetti sul piano vaccinale? - SmorfiaDigitale : L Ue non rinnover il contratto con AstraZeneca: quali saranno gli effetti sul pi... - SmorfiaDigitale : L Ue non rinnover il contratto con AstraZeneca: quali saranno gli effetti sul pi... - Fili190381 : RT @Dionisi89249966: @ZiROMELU @_enz29 Ragazzi non scherziamo quelli parlano e fateli parlare ma per la Juve andare fuori dalla Champions è… -