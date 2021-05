Cinema: dal 3 giugno ‘Maledetta primavera’ con Micaela Ramazzotti e Giampaolo Morelli (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Dopo essere stato presentato in Riflessi alla Festa del Cinema di Roma uscirà nelle sale il 3 giugno il film distribuito da Bim di Elisa Amoruso ‘Maledetta primavera’ con Micaela Ramazzotti, Giampaolo Morelli, Emma Fasano, Manon Bresch, Federico Ielapi. è il 1989. Nina ha undici anni e una famiglia complicata, il padre e la madre litigano sempre, Lorenzo – suo fratello minore -, quando si arrabbia, diventa un pericolo. Dal centro di Roma si ritrova catapultata in un quartiere di periferia, fatto di palazzoni, ragazzi sui motorini e prati bruciati. Anche la scuola è diversa, non ci sono le maestre ma le suore, non ha neanche un amico. Ma un incontro improvviso stravolge tutto, come una tempesta: ha tredici anni, abita nel ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Dopo essere stato presentato in Riflessi alla Festa deldi Roma uscirà nelle sale il 3il film distribuito da Bim di Elisa Amorusocon, Emma Fasano, Manon Bresch, Federico Ielapi. è il 1989. Nina ha undici anni e una famiglia complicata, il padre e la madre litigano sempre, Lorenzo – suo fratello minore -, quando si arrabbia, diventa un pericolo. Dal centro di Roma si ritrova catapultata in un quartiere di periferia, fatto di palazzoni, ragazzi sui motorini e prati bruciati. Anche la scuola è diversa, non ci sono le maestre ma le suore, non ha neanche un amico. Ma un incontro improvviso stravolge tutto, come una tempesta: ha tredici anni, abita nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Cinema dal 'DOMINA', Smutniak: "Livia, prima femminista della Storia" ... diventata pop perché raccontata nel cinema: il nostro immaginario si riduce a quello; su Livia si ... l'idea è stata di Simon Burke, con l'idea del potere della famiglia raccontata dal punto di vista ...

'A tutta Donna', al via le premiazioni on line con Stefania Auci ...annunciato che tra i principali progetti in arrivo c'è un serie tratta dal libro. Giusina Battaglia, giornalista professionista e press office director si occupa di comunicazione nel mondo del cinema,...

Tre piani, il nuovo film di Nanni Moretti al cinema dal 23 settembre Corriere dello Sport.it Gabriella Pescucci, la signora dei peplum Per "Domina", la nuova serie Sky, la costumista premio Oscar ha disegnato centinaia di abiti di patrizi e plebei dell'antica Roma. "Volevo ...

“Tre Piani” di Nanni Moretti al cinema dal 23 settembre Photo: Nanni Moretti, Instagram / Elena Lietti e Riccardo Scamarcio in “Tre Piani” Arriverà al cinema il 23 settembre “Tre Piani”, il nuovo film di Nanni Moretti, prodott ...

