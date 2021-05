Calcio: Maria Marotta, ‘emozione al primo fischio poi ho arbitrato con determinazione’ (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – “Emozione al primo fischio poi ho arbitrato con determinazione, impegno e la solita passione di ogni domenica. “Ho apprezzato tantissimo l’accoglienza e tutto quello che sia il mister che la dirigenza mi ha riservato. E’ stata una giornata che non dimenticherò mai”. Così Maria Marotta, che oggi è diventata la prima donna a dirigere un match di Serie B, in occasione della partita Reggina-Frosinone, vinta 4-0 dai ciociari. “Dove voglio arrivare? Non mi pongo obiettivi. Spero di fare bene ogni domenica e non commettere errori, per me, le mie colleghe e tutto il movimento femminile. Dedico questa giorno alla mia famiglia”, aggiunge la 37enne campana ai microfoni della Tgr della Calabria. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – “Emozione alpoi hocon determinazione, impegno e la solita passione di ogni domenica. “Ho apprezzato tantissimo l’accoglienza e tutto quello che sia il mister che la dirigenza mi ha riservato. E’ stata una giornata che non dimenticherò mai”. Così, che oggi è diventata la prima donna a dirigere un match di Serie B, in occasione della partita Reggina-Frosinone, vinta 4-0 dai ciociari. “Dove voglio arrivare? Non mi pongo obiettivi. Spero di fare bene ogni domenica e non commettere errori, per me, le mie colleghe e tutto il movimento femminile. Dedico questa giorno alla mia famiglia”, aggiunge la 37enne campana ai microfoni della Tgr della Calabria. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

