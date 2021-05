Bandiere Blu 2021 | 15 new entry tra le spiagge più belle d' Italia

(Di lunedì 10 maggio 2021) Aumentano a 201, quest’anno, le località rivierasche (dalle 195 del 2020) che assieme a 81 porti turistici (erano 75 l’anno scorso) potranno fregiarsi della Bandiera Blu, il riconoscimento della ong internazionale Fee (Foundation for Environmental Education). Per questa 35esima edizione, ci sono quindi 6 Comuni in più e sul totale i nuovi ingressi sono 15 mentre 9 Comuni non sono stati confermati. Sul podio si conferma prima la Liguria sempre con 32 località, mentre sale in seconda posizione la Campania con 19(con un nuovo ingresso ma anche un’uscita) che sorpassa e fa scivolare al terzo posto la Toscana che ottiene 17 vessilli blu (con tre uscite) a parimerito con la Puglia che guadagna due(tre nuovi ingressi e un’uscita). Sono 416 in totale quest’anno (407 nel 2020) lecon mare ...

...hanno guadagnato la Bandiera. In tutto sono 416 i riconoscimenti assegnati dalla Foundation for Environment Education in base a 32 criteri di sostenibilità. A seguire la Campania, con 19,...Molti quest'estate, così come la scorsa no nrinunceranno al mare. Sono stati rivelati oggi i premiati delle2021, i riconoscimenti ai comuni marinari con le acque migliori, il maggior rispetto dell'ambiente e servizi balneari di qualità, assegnati ogni primavera dalla ong danese FEE, Foundation ...PRAIA A MARE (CS) – Quindici comuni calabresi hanno ricevuto la Bandiera Blu. Otto in provincia di Cosenza di cui cinque fanno parte della Riviera dei Cedri. Come conferma Radio Digiesse, possono fest ...GENOVA - La Liguria si conferma la regione più "blu" d'Italia. Aumentano a 201, quest'anno, le località rivierasche (dalle 195 del 2020) che assieme a 81 porti turistici (erano 75 l'anno scorso) potra ...