AstraZeneca in Italia e Ue, seconda dose e news Aifa (Di lunedì 10 maggio 2021) Vaccino AstraZeneca in Italia e in Ue, seconda dose e ultime notizie dopo che la Commissione europea non ha rinnovato per il momento il contratto con l’azienda. Di oggi la nota dell’Aifa sulle trombosi rare. Dal quarto Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 pubblicato dall’Agenzia Italiana del farmaco, relativo alle segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete nazionale di farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 aprile, emerge che in Italia, finora, sono state inserite nella rete nazionale di farmacovigilanza 29 segnalazioni di trombosi venose intracraniche e 5 casi di trombosi venose in sede atipica, segnalate dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid Vaxzevria* di AstraZeneca. La maggior parte di questi ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 maggio 2021) Vaccinoine in Ue,e ultime notizie dopo che la Commissione europea non ha rinnovato per il momento il contratto con l’azienda. Di oggi la nota dell’sulle trombosi rare. Dal quarto Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 pubblicato dall’Agenziana del farmaco, relativo alle segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete nazionale di farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 aprile, emerge che in, finora, sono state inserite nella rete nazionale di farmacovigilanza 29 segnalazioni di trombosi venose intracraniche e 5 casi di trombosi venose in sede atipica, segnalate dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid Vaxzevria* di. La maggior parte di questi ...

LauraGaravini : Dare la possibilità a tutti coloro che volessero vaccinarsi, di farlo. Con le dosi #AstraZeneca inutilizzate. Possi… - enrydamy : RT @Adnkronos: #AstraZeneca e trombosi rare, i numeri nel nostro Paese. - sergioalesi : RT @ultimenotizie: Sono 34 i casi di trombosi segnalati in Italia dopo la somministrazione di dosi del vaccino #AstraZeneca. In 22 casi, se… - mauromagistri : RT @VaeVictis: Intanto le Maldive, che hanno una delle migliori coperture vaccinali al mondo (però con AstraZeneca), stanno subendo una del… - infoitinterno : AstraZeneca, Aifa: 'In Italia 34 casi trombosi rare dopo vaccino' -