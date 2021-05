Vaccini. Sardegna all'82,1%, 12.254 dosi in un giorno (Di domenica 9 maggio 2021) Lo rivela il report quotidiano del Governo, aggiornato a questa mattina. Il dato giornaliero è ancora basso rispetto al target di 17mila dosi al giorno fissato dal commissario Figliuolo e che la ... Leggi su sardegnalive (Di domenica 9 maggio 2021) Lo rivela il report quotidiano del Governo, aggiornato a questa mattina. Il dato giornaliero è ancora basso rispetto al target di 17milaalfissato dal commissario Figliuolo e che la ...

Advertising

paoloigna1 : Vaccini ai 50enni: rinvio per i sardi, “priorità alle persone fragili” - L'Unione - AnsaSardegna : Vaccini: Sardegna all'82,1%, 12.254 dosi in un giorno. Ancora lontano obiettivo 17mila dosi fissato per fine aprile… - SardiniaPost : Vaccini, nell'Isola numeri ancora bassi: somministrate in un giorno 12mila dosi - #Sardegna - erredieffe46 : RT @effedierre69: ???????? Vaccini ai 50enni: rinvio per i sardi, “priorità alle persone fragili” - L'Unione - infoitinterno : Vaccini in Sardegna: al via somministrazione per chi soffre di patologie a rischio complicazioni -