Paratici | “Il mio contatto non è mai stato un problema Donnarumma? Molto bravo ma è del Milan”

Fabio Paratici ha parlato in diretta ai microfoni di Sky in merito al suo futuro in bianconero e soprattutto del big match tra Juve e Milan: "Una sfida dal valore simbolico? Dieci anni sono Molto lunghi, un'eternità nel calcio. Oggi ha valore di classifica anche se rimangono 3 gare". Su Donnarumma: "Le voci del mercato ci sono per tanti calciatori, il mercato dura tutto l'anno. Le abbiamo vissute normalmente, ci sono voci come per tutti gli altri calciatori e ci sono anche per Donnarumma. È un giocatore bravo, ma gioca nel Milan. Noi siamo concentrati sulla partita". Sulla scelta dell'allenatore: "Qui le decisioni sono sempre state prese collegialmente da me, Pavel e il presidente. Quando si usciva dalla stanza la decisione andava bene a tutti."

