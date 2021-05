Covid, 150 giovani senza distanziamento e mascherine. Sgomberato locale a Pozzuoli (Di domenica 9 maggio 2021) I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pozzuoli, Napoli, e quelli della stazione di Monteruscello sono intervenuti nella prima serata di ieri presso un lido in Viale Sibilla. Circa 150 giovani, senza rispettare distanziamento e senza mascherine, consumavano drink e ballavano sulla spiaggia. I militari, per evitare che vi fossero problemi di ordine pubblico, hanno Sgomberato il locale e sanzionato i gestori la cui attività sarà sospesa per 5 giorni. Continuano accertamenti per identificare e poi sanzionare tutti i clienti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 9 maggio 2021) I Carabinieri della Sezione Radiomobile di, Napoli, e quelli della stazione di Monteruscello sono intervenuti nella prima serata di ieri presso un lido in Viale Sibilla. Circa 150rispettare, consumavano drink e ballavano sulla spiaggia. I militari, per evitare che vi fossero problemi di ordine pubblico, hannoile sanzionato i gestori la cui attività sarà sospesa per 5 giorni. Continuano accertamenti per identificare e poi sanzionare tutti i clienti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

