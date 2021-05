Champions League, dall’Inghilterra: Uefa pronta a spostare la finale a Wembley (Di domenica 9 maggio 2021) La Uefa sarebbe pronta a cambiare sede della finale di Champions League, spostandola a Wembley al posto dell’originaria Istanbul. Lo rivela il tabloid inglese The Sun, secondo cui la decisione ufficiale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Una scelta conseguenza della collocazione della Turchia nella “red list” di Londra, con il divieto per i tifosi di Manchester City e Chelsea, le due finaliste, di presenziare allo stadio Ataturk il prossimo 29 maggio. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) Lasarebbea cambiare sede delladi, spostandola aal posto dell’originaria Istanbul. Lo rivela il tabloid inglese The Sun, secondo cui la decisione ufficiale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Una scelta conseguenza della collocazione della Turchia nella “red list” di Londra, con il divieto per i tifosi di Manchester City e Chelsea, le due finaliste, di presenziare allo stadio Ataturk il prossimo 29 maggio. SportFace.

Advertising

GoalItalia : Tre Champions League ?? Un Mondiale ?? Sei Scudetti ???? @FBaresi compie 61 anni ?? Il miglior difensore italiano della… - AAlciato : Superlega: non è escluso che le eventuali sanzioni Uefa per Juventus, Real Madrid e Barcellona possano coinvolgere… - Eurosport_IT : CONEGLIANO TRA LE STELLE!!! ??????? Conegliano batte il Vakifbank Istanbul e si laurea Campione d'Europa per la prima… - sportface2016 : #ChampionsLeague, dall'Inghilterra sono sicuri: la #Uefa spostera la sede della finale #ManCityChelsea a #Wembley… - FiliFuli : È futile dire che la partita di stasera ci garantirebbe la champions league... Sempre se si disputerà ( tribunali p… -