Pomezia | 28enne esce di casa e scompare | l’appello dei familiari per ritrovarlo

(Di sabato 8 maggio 2021) E’ uscito dimercoledì e da quel momento non si hanno più tracce di lui. Vittorio Rallo,pometino, sembra essere scomparso nel nulla. Il ragazzo è sparito dopo essere uscito dalla sua abitazione in Via Fellini 9, a. Ihanno provato a cercalo ovunque, senza esito, e ora lanciano un appello nella speranza di. Al momento della scomparsa Vittorio, che si è allontanato a piedi (non ha la patente) indossava una tuta nera e bianca con la scritta NIKE all’altezza del petto. Il giovane è alto 1,70, ha i capelli neri e barba e baffi scuri. Chiunque lo veda è pregato di avvisare le forze dell’ordine o il padre del ragazzo al numero 3713953810. su Il Corriere della Città.