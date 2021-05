Kate Middleton con i capelli biondi: la foto sconvolgente è vera? (Di sabato 8 maggio 2021) La nuova foto sconvolgente di Kate Middleton è vera? Guardatela, è quella qui sopra. La Duchessa di Cambridge con i capelli biondi è un fulmine nel cielo (sereno?) del web. Un’immagine sconvolgente di una Royal Girls che promette di fare il giro del mondo. E ci ricorda un’altra sconvolgentissima foto, pubblicata un anno fa: Meghan Markle con i capelli rasati. Due hair make over che portano la stessa firma: quella provocatoria dell’artista Hei Reilly. Kate appare come una principessa punk. Con capelli semi-raccolti (come piace a lei), super biondi, e le sopracciglia scure. Un hairlook carico di Billie Eilish vibes. La cantante si è appena fatta platino. Per ... Leggi su amica (Di sabato 8 maggio 2021) La nuovadi? Guardatela, è quella qui sopra. La Duchessa di Cambridge con iè un fulmine nel cielo (sereno?) del web. Un’immaginedi una Royal Girls che promette di fare il giro del mondo. E ci ricorda un’altra sconvolgentissima, pubblicata un anno fa: Meghan Markle con irasati. Due hair make over che portano la stessa firma: quella provocatoria dell’artista Hei Reilly.appare come una principessa punk. Consemi-raccolti (come piace a lei), super, e le sopracciglia scure. Un hairlook carico di Billie Eilish vibes. La cantante si è appena fatta platino. Per ...

