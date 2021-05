Italiano: «Se questo è il Napoli, diventa difficile per tutti, figuriamoci per lo Spezia» (Di sabato 8 maggio 2021) Nel post partita di Spezia-Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano. Ha trovato un Napoli in stato di grazia ma forse lo Spezia non ha avuto abbastanza coraggio? «Oggi c’è poco da dire, è stata una partita nata subito male, i meriti sono tutti da dare al Napoli e al suo atteggiamento: ci ha aggrediti e non ci ha mai permesso di giocare. Se questo è il Napoli diventa difficile per tutti, figuriamoci per lo Spezia. Nel primo tempo siamo stati troppo timidi, dobbiamo cercare di essere diversi». Stanotte sognerà la corsa di Osimhen, la prossima partita o Benevento-Cagliari? «Osimhen mette in ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 maggio 2021) Nel post partita di, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico dello, Vincenzo. Ha trovato unin stato di grazia ma forse lonon ha avuto abbastanza coraggio? «Oggi c’è poco da dire, è stata una partita nata subito male, i meriti sonoda dare ale al suo atteggiamento: ci ha aggrediti e non ci ha mai permesso di giocare. Seè ilperper lo. Nel primo tempo siamo stati troppo timidi, dobbiamo cercare di essere diversi». Stanotte sognerà la corsa di Osimhen, la prossima partita o Benevento-Cagliari? «Osimhen mette in ...

