Calciomercato | Milan e Lazio si contendono un centrocampista | la situazione

Sander Berge è il nuovo nome per il centrocampo della Lazio, su di lui però c'è anche il Milan che avrebbe già avviato i contatti centrocampista, 23 anni e 195 centimetri di altezza. Fisico possente e visione di gioco. È l'identikit di Sander Berge, centrocampista scandinavo dello Sheffield United accostato alla Lazio dall'edizione odierna di Tuttosport. Sul ragazzo, però, sarebbe forte il Milan che avrebbe già avviato contatti col suo entourage: i rossoneri vorrebbero assicurarselo per una decina di milioni – nonostante sia stato prelevato dal Genk a 22 – vista le retrocessione dello Sheffield e l'infortunio che lo ha fermato per quasi l'intera stagione.

