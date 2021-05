Serie B, vincono Salernitana e Monza. Lecce fuori dalla lotta per il secondo posto. Retrocedono Reggiana e Pescara (Di venerdì 7 maggio 2021) Calendario, risultati Serie B e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA – Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. fonte foto https://www.facebook.com/legaSeriebSerie B, il programma della trentasettesima giornata Monza e Salernitana in piena lotta per la promozione diretta. Il pareggio del Lecce con la Reggina ha escluso i pugliesi dal secondo posto. Colpo esterno del Chievo a Chiavari. La Spal vince a Reggio Emilia con i padroni di casa che Retrocedono. Bene anche Ascoli, Brescia e Cremonese. In C il ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 7 maggio 2021) Calendario, risultatiB e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA –B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione.favorito, Spal,e Frosinone a caccia di unnel massimo campionato. fonte foto https://www.facebook.com/legaB, il programma della trentasettesima giornatain pienaper la promozione diretta. Il pareggio delcon la Reggina ha escluso i pugliesi dal. Colpo esterno del Chievo a Chiavari. La Spal vince a Reggio Emilia con i padroni di casa che. Bene anche Ascoli, Brescia e Cremonese. In C il ...

