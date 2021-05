Milo Infante chiude Ore 14 con Piera Maggio e il caso Denise Pipitone: “La pacchia è finita” (Di venerdì 7 maggio 2021) Da oltre un mese Ore 14 si occupa in modo quasi giornaliero del caso di Denise Pipitone. Milo Infante, tornato nella fascia oraria che tanti anni fa era stata la sua casa sempre su Rai 2, ha preso in mano le redini di un programma tutto nuovo, riuscendo a fidelizzare un pubblico che ha fatto crescere nel corso del tempo gli ascolti di Ore 14. Si chiude purtroppo proprio nelle giornate più calde, quelle in cui sembra poter succedere tutto da un momento all’altro. Si lascia il posto al Giro di Italia e allo sport. Rai 2 diventerà la casa del ciclismo per tutto il mese di Maggio. Ma nell’ultima puntata il pensiero di Milo Infante e di tutta la squadra di Ore 14, nei saluti finali, non poteva che essere per Piera ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 7 maggio 2021) Da oltre un mese Ore 14 si occupa in modo quasi giornaliero deldi, tornato nella fascia oraria che tanti anni fa era stata la sua casa sempre su Rai 2, ha preso in mano le redini di un programma tutto nuovo, riuscendo a fidelizzare un pubblico che ha fatto crescere nel corso del tempo gli ascolti di Ore 14. Sipurtroppo proprio nelle giornate più calde, quelle in cui sembra poter succedere tutto da un momento all’altro. Si lascia il posto al Giro di Italia e allo sport. Rai 2 diventerà la casa del ciclismo per tutto il mese di. Ma nell’ultima puntata il pensiero die di tutta la squadra di Ore 14, nei saluti finali, non poteva che essere per...

