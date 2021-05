Huarong | ma non solo Se la Cina vede lo spettro della crisi del debito greco

Leggi su formiche

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ancora oggi,a sentirne parlare a qualcuno correrà un brivido lungo la schiena. La Grecia e il suo crack finanziario è ancora oggi, un po’ come l’Argentina, il simbolodevastazione che unsovrano fuori controllo può portare. La, che con i suoi ritmi galoppanti di crescita all’indomanigrande pandemia ha stupito il mondo, non è molto lontana da unadel. Di quelle contagiose, come quella che nell’estate del 2011 fece schizzare gli spread tra i debiti sovrani in Ue (il caso italiano fu emblematico, al punto da mandare a picco il governo Berlusconi). In questi giorni il Dragone sta facendo i conti con ladel gigante di Stato, il principale e più importante gestore del ...