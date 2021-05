Bonus vacanze prorogato fino a giugno 2022: le novità (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Bonus vacanze sarà valido fino a giugno 2022. Grazie ad un emendamento al decreto Sostegni presentato dal ministro del Turismo Garavaglia e approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, la validità del Bonus è stata allungata da 18 mesi a 24 mesi, fino al 30 giugno 2022 invece che al 31 dicembre 2021 deciso con il decreto Milleproroghe. Cambia dunque la data di scadenza del voucher fino a 500 euro da spendere in soggiorni in Italia presso villaggi turistici, hotel, campeggi, b&b e agriturismi. L’emendamento del ministro del Turismo prevede anche la possibilità di cedere il Bonus vacanze alle agenzie di viaggio e di poter usufruire della misura più di una volta per ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 7 maggio 2021) Ilsarà valido. Grazie ad un emendamento al decreto Sostegni presentato dal ministro del Turismo Garavaglia e approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, la validità delè stata allungata da 18 mesi a 24 mesi,al 30invece che al 31 dicembre 2021 deciso con il decreto Milleproroghe. Cambia dunque la data di scadenza del vouchera 500 euro da spendere in soggiorni in Italia presso villaggi turistici, hotel, campeggi, b&b e agriturismi. L’emendamento del ministro del Turismo prevede anche la possibilità di cedere ilalle agenzie di viaggio e di poter usufruire della misura più di una volta per ...

