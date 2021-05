Awed dimagrito all’Isola dei Famosi: la produzione prende una drastica decisione (Di venerdì 7 maggio 2021) Awed, all’anagrafe Simone Paciello, è uno dei concorrenti che è più dimagrito all’Isola dei Famosi. La produzione è dovuta correre ai ripari. Awed è senza dubbio uno dei concorrenti che durante il corso di questa stagione dell’Isola dei Famosi, che vede Ilary Blasi nelle vesti di padrona di casa, ad aver perso tantissimi chili. Ad L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 7 maggio 2021), all’anagrafe Simone Paciello, è uno dei concorrenti che è piùdei. Laè dovuta correre ai ripari.è senza dubbio uno dei concorrenti che durante il corso di questa stagione dell’Isola dei, che vede Ilary Blasi nelle vesti di padrona di casa, ad aver perso tantissimi chili. Ad L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

CheDonnait : Il concorrente #Awed, all'anagrafe #SimonePaciello, ha perso fin troppi chili. Per questo motivo la produzione dell… - generacomplotti : RT @maanchemenodai: Amedeo Preziosi ha confermato che è una fake news, la produzione ha detto loro che non c'è stato alcun malore anche se… - Alessia49690075 : RT @believeinmusic_: Awed é diventato pelle e ossa sull’isola dei famosi, fa quasi impressione per quanto sia dimagrito e ora ho scoperto c… - infoitcultura : Isola dei Famosi, Awed troppo dimagrito: arriva il provvedimento - maanchemenodai : Amedeo Preziosi ha confermato che è una fake news, la produzione ha detto loro che non c'è stato alcun malore anche… -